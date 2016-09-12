11:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Квинси Промес: "Пока сами не приедут, люди будут подозревать, что каждый день в Москве идет снег"

0
0
0

Нападающий "Спартака" Квинси Промес рассказал, что он не пытается переубедить людей относительно стереотипов по поводу жизни в России. Голландец сообщил, что все приезжавшие к нему в Москву гости вновь хотят вернуться.

– О России существует много стереотипов, – цитирует пресс-служба ФИФА Промеса. – Люди, которые никогда сюда не приезжали, постоянно задают мне похожие вопросы: "А там холодно? Каков возраст людей? Как там играют в футбол, если там холодно?" Я не пытаюсь их разубедить. Это глупо. Я могу им тысячу лет рассказывать о красотах Москвы, о том, что тут по улицам можно ходить даже в обычных майках – это все бесполезно, мне все равно не поверят. Пока сами не приедут, будут подозревать, что каждый день тут идет снег. В ответ я просто приглашаю приехать. Все, кто гостил у меня, хотят вернуться. Думаю, это лучшая характеристика страны.

Мне было 22 года, когда я принимал решение о переезде, я понимал, что, если все пойдет не так, у меня будет шанс все исправить. К тому же, я люблю трудности и понимаю, кем хочу стать. Выбор каждый делает сам: либо ты становишься звездой на танцполе и кумиром девушек в большом городе или лучшем парнем на поле.

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ