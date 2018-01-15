18:15 | Футбол — РФПЛ

Квинси Промес: "Палец у губ - значит, Аршавин"


Нападающий "Спартака" Квинси Промес подчеркнул, что празднование голов экс-форварда сборной России Андрея Аршавина знает вся Европа. Голландец отметил, что чем больше игроков с индивидуальным стилем празднования голов, тем лучше.

 
Квинси ПРОМЕС.Промес: если в Англию, то куда?

Кого из российских игроков, выступавших за рубежом, вы знаете?

– Аршавин. Я видел его игру за "Арсенал".

Он был хорош?

В ответ Квинси прислоняет указательный палец к губам.

– Вы же знаете, что значит этот жест? Вся Европа, когда видит его, вспоминает Аршавина. А вы что, подумали, что я прошу вас замолчать и не хочу давать интервью? Ха-ха-ха!

Чье празднование круче: ваша маска или палец Аршавина?

– Вам решать! Чем больше таких традиций, тем лучше. (Александр МУЙЖНЕК)

Полностью первая часть интервью Промеса – здесь

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