Квинси Промес: "Осознал, что вырос, когда выгнали из академии "Аякса" и когда стал отцом"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес признался, что на его становление повлияло изгнание из академии "Аякса". Вторым важным эпизодом в своей жизни голландский форвард назвал рождение первой дочери.

- У меня в жизни было два переломных момента, когда я осознал, почему я вырос (как профессионал и личность. - Прим. "СЭ"), - цитирует Промеса проект "Люди дела" на YouTube. - Когда я играл в академии "Аякса", лучшей академии Голландии. Тогда я был молод и уже думал, что стал звездой. На тот момент я чувствовал себя профессионалом. Но из-за плохого поведения меня выгнали из академии и я вернулся на улицы. Этот и был переломный момент, когда я осознал, что еще не стал звездой и занимался не очень хорошими делами.

Второй момент произошел, когда я уже был профессиональным футболистом. Тогда я впервые стал отцом и на свет появилась дочь. Тогда я понял, что не один и должен работать не только для себя, но и для своего ребенка. Мне был 21 год. Это был второй переломный момент в моей жизни.