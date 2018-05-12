Квинси Промес: "Ощущал себя капитаном "Спартака" и без повязки"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в интервью официальному сайту клуба рассказал о роли капитана и отметил, что всегда мотивировал команду и без повязки.

– В матче с "Амкаром" вы впервые вышли на поле с капитанской повязкой.

– Здорово быть капитаном. Это большая ответственность, но я был готов к ней – и раньше демонстрировал лидерские качества. Сейчас, когда все официально – у меня есть капитанская повязка на плече, – это замечательно. Хотя ощущал себя капитаном красно-белых и без нее. Всегда мотивировал команду и без повязки.

– Вы мотивируете и болельщиков. Помните, например, момент, когда после гостевой игры с "Локомотивом" вручили футболку мальчишке на трибуне?

– Увидел его и не смог пройти мимо. Маленький мальчик держал плакат – и я подумал, что мечта этого ребенка – получить мою футболку. Был счастлив порадовать его. Мне это не стоило больших усилий, а ему, возможно, этот случай перевернет всю жизнь. Это важно.