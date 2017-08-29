Квинси Промес: "Не понимаю, почему "Спартак" так плохо начал новый сезон"

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес рассказал о том, что он не заметил особых отличий от прошлого сезона. Голландец отметил, что у команды трудный период. После 8 туров красно-белые занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата России.

- В "Спартаке" практически ничего не изменилось по сравнению с прошлым сезоном, когда мы стали чемпионами России, - цитирует NOS Промеса. - Я не понимаю, почему мы так начали новый сезон. Сейчас у команды трудный период. Что касается меня, то я нахожусь в хорошей форме. Я готов к матчам за сборную.