Квинси Промес: "Моя цель – войти в историю "Спартака"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес заявил, что ему льстит интерес со стороны топ-клубов, отметив, что намерен уйти из столичной команды после того, как заслужит почет и уважение. Голландский форвард подчеркнул, что не покинет клуб, пока не станет легендой красно-белых.

– Интерес "Арсенала"? Не могу ничего сказать по этому поводу. Но круто, что мной интересуются такие клубы, – цитирует Промеса проект "Люди дела" на YouTube. – Но сейчас я хочу стать чемпионом со "Спартаком". Когда я пришел в этот клуб, то сказал, что хочу стать лучшим и не уйду, пока не стану им. Сейчас я счастлив. В будущем я надеюсь идти только вперед.

На данный момент я слишком молод, чтобы быть легендой "Спартака". У меня есть мечты, их много. Это не секрет, что я хочу снова играть в Европе. Но я хочу покинуть клуб, заслужив почет и уважение. Хочу войти в историю "Спартака". Это моя главная цель.

Напомним, Промес выступает за "Спартак" с 2014 года. За это время он принял участие в 104 матчах, забив 52 мяча. В составе столичного клуба форвард стал чемпионом России, а также завоевал Суперкубок России.

Сегодня "Спартак" сыграет с "Севильей" в 3-м турн группового турнира Лиги чемпионов. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.