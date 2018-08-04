Квинси Промес: "Мотивация? Я люблю "Спартак"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес после матча 2-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:0) отметил, что у красно-белых отличный состав.

– Какая у вас мотивация сейчас? Вы ведь остаетесь в "Спартаке".

– Мотивация – я люблю "Спартак". И хочу выиграть все, что уже здесь выиграл.

– Вы в какой форме сейчас?

– В хорошей. Каждый готов играть по 90 минут, у нас хорошая скамейка и вообще отличный состав в этом году. Думаю, мы будем сейчас побеждать.

– Можете сравнить старт этого сезона с предыдущим?

– Нет, не стану. Давайте пройдет хотя бы пять матчей. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)​