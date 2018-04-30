Квинси Промес: "Москва навсегда останется в моем сердце"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в "сториз" Инстаграма опубликовал фотографии прогулок по Москве. "Этот город навсегда останется в моем сердце", - подписал снимок голландец.

Промес защищает цвета "Спартака" с 2014 года и завоевал с ним титул чемпиона России-2016/17.