Квинси Промес: "Москва навсегда останется в моем сердце"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в "сториз" Инстаграма опубликовал фотографии прогулок по Москве. "Этот город навсегда останется в моем сердце", - подписал снимок голландец.
Промес защищает цвета "Спартака" с 2014 года и завоевал с ним титул чемпиона России-2016/17.
Рыппко Коноплянкыч Зозулькаев
Летом свалит из Спартака весь сегодняшний "топ". 5 человек.
20:37
Спринт
После средьненького чемпионата РФПЛ игровой уровень всех без исключения футболистов заметно снижается и в Европе они уже не конкурентоспособны. Исключение - Иванович, Шкртел, Видич, потому что вовремя уехали и по амплуа защитники.
20:34
Sandro-Nec
Чот подозрительно, уже контракт подписал?
20:32
баламошка
Акать стал. Москваа) Свой в доску Антошку) Пора ему куда-нить уезжать, закисать в этом году начал потихоньку.
20:03
вперёд Спартак!
ki К ГУМу выбрался ? Надо чтоб ему кто-то рассказал, что это не вся Москва, пусть в Бутово или Выхино покатается на метро ))__________________________ Его главная Москва находится в Тушино, где он играет и в Москва-Сити, где живёт. В Выхино и Бутово пусть едут Муса с Фарфаном.))))))))))))))))))))
20:00
ki
ей-богу, да пусть уже валит, да поскорее. пока ценник ниже 10ломтей не упал.
19:57
ki
К ГУМу выбрался ? Надо чтоб ему кто-то рассказал, что это не вся Москва, пусть в Бутово или Выхино покатается на метро ))
19:56
diskmen
Значит намерен свалить из Спартака.
19:50