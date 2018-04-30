19:33 | Футбол — РФПЛ

Квинси Промес: "Москва навсегда останется в моем сердце"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес гуляет по Москве. Нападающий "Спартака" Квинси Промес гуляет по Москве.
Нападающий "Спартака" Квинси Промес гуляет по Москве.
8

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в "сториз" Инстаграма опубликовал фотографии прогулок по Москве. "Этот город навсегда останется в моем сердце", - подписал снимок голландец. 

Промес защищает цвета "Спартака" с 2014 года и завоевал с ним титул чемпиона России-2016/17.

8
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
Войти, чтобы оставить комментарий

Рыппко Коноплянкыч Зозулькаев

Летом свалит из Спартака весь сегодняшний "топ". 5 человек.

20:37

Спринт

После средьненького чемпионата РФПЛ игровой уровень всех без исключения футболистов заметно снижается и в Европе они уже не конкурентоспособны. Исключение - Иванович, Шкртел, Видич, потому что вовремя уехали и по амплуа защитники.

20:34

Sandro-Nec

Чот подозрительно, уже контракт подписал?

20:32

баламошка

Акать стал. Москваа) Свой в доску Антошку) Пора ему куда-нить уезжать, закисать в этом году начал потихоньку.

20:03

вперёд Спартак!

ki К ГУМу выбрался ? Надо чтоб ему кто-то рассказал, что это не вся Москва, пусть в Бутово или Выхино покатается на метро ))__________________________ Его главная Москва находится в Тушино, где он играет и в Москва-Сити, где живёт. В Выхино и Бутово пусть едут Муса с Фарфаном.))))))))))))))))))))

20:00

ki

ей-богу, да пусть уже валит, да поскорее. пока ценник ниже 10ломтей не упал.

19:57

ki

К ГУМу выбрался ? Надо чтоб ему кто-то рассказал, что это не вся Москва, пусть в Бутово или Выхино покатается на метро ))

19:56

diskmen

Значит намерен свалить из Спартака.

19:50

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!