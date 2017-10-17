Квинси Промес: "Молодые русские игроки не стремятся в "Реал" и "Барселону". Они хотят быть звездами тут"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес считает, что многие российские игроки могли бы с легкостью выступать на европейском уровне. По мнению голландского форварда красно-белых, молодых футболистов в России держат выгодные финансовые условия.
– Если мы посмотрим на европейский футбол, то практически не увидим там российских игроков. Все топовые российские футболисты играют у себя на родине,– цитирует Промеса проект "Люди дела" на YouTube. – Предполагаю, что их держат финансы. Плюс, тут они дома. Аршавин – отличный пример того, кто сумел показать крутой результат. Он был хорош и в России, и в Европе. У него блестящая карьера. Но остальные почему-то не хотят следовать его примеру.
Есть много молодых российских игроков, которые с легкостью могли бы играть на европейском уровне. Но, возможно, они не уезжают из-за денег. Как по мне, им было бы лучше играть в Европе. Меня очень удивляет, почему они этого не делают. Думаю, что это из-за денег. Они работают не для развития своей карьеры, а для того, чтобы получить денег и остаться в России. Они не стремятся перейти в "Реал" или "Барселону". Они стремятся быть звездами тут. Если бы они хотели построить карьеру в Европе и перейти, например, в "Барселону", некоторые смогли бы сделать это. Потому что у них для этого есть все качества. Если бы они хотели стать звездами такого масштаба, то работали бы усердно, пока не добились бы поставленных целей.
kaduly
Если наши футболеры могли бы играть в Барселоне и Реале но не хотят только из за финансов,то почему наша сборная составленная из этих звезд похожа на колхозный сброд,да просто нет у нас больше аршавиных
14:52
Izmegul
А разве молодые голландские игроки не придерживаются схожих взглядов, мм?
14:49
MrRONcn
человек трезво смотрит на жизнь, в отличие от некоторых.
14:42