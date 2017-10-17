Квинси Промес: "Молодые русские игроки не стремятся в "Реал" и "Барселону". Они хотят быть звездами тут"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес считает, что многие российские игроки могли бы с легкостью выступать на европейском уровне. По мнению голландского форварда красно-белых, молодых футболистов в России держат выгодные финансовые условия.

– Если мы посмотрим на европейский футбол, то практически не увидим там российских игроков. Все топовые российские футболисты играют у себя на родине,– цитирует Промеса проект "Люди дела" на YouTube. – Предполагаю, что их держат финансы. Плюс, тут они дома. Аршавин – отличный пример того, кто сумел показать крутой результат. Он был хорош и в России, и в Европе. У него блестящая карьера. Но остальные почему-то не хотят следовать его примеру.

Есть много молодых российских игроков, которые с легкостью могли бы играть на европейском уровне. Но, возможно, они не уезжают из-за денег. Как по мне, им было бы лучше играть в Европе. Меня очень удивляет, почему они этого не делают. Думаю, что это из-за денег. Они работают не для развития своей карьеры, а для того, чтобы получить денег и остаться в России. Они не стремятся перейти в "Реал" или "Барселону". Они стремятся быть звездами тут. Если бы они хотели построить карьеру в Европе и перейти, например, в "Барселону", некоторые смогли бы сделать это. Потому что у них для этого есть все качества. Если бы они хотели стать звездами такого масштаба, то работали бы усердно, пока не добились бы поставленных целей.