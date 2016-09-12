Квинси Промес: "Мое поведение настолько достало окружающих, что меня выгнали из "Аякса"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес рассказал о том, почему руководство "Аякса" решило расстаться с ним в 2008 году. После этого футболист переосмыслил свое поведение и сосредоточился на карьере.

– У меня был длинный язык, – цитирует пресс-служба ФИФА Промеса. – Я всегда говорил что думаю, но не всегда вовремя. При этом я был жадным на поле, не сомневался, что лучше других во всем мире играю в футбол. Ведь я был в академии "Аякса", о чем мечтает каждый голландский мальчик. Но в один момент мое поведение настолько достало окружающих, что меня выгнали.

Когда это случилось, я стал понимать, что на самом-то деле, у меня ничего нет. От дома меня не забирает автобус, мне нужно ехать на поезде, на который нет денег, мне негде кушать. Если честно, я плакал не один день. Я даже подумывал все бросить и закончить с футболом. Мне было очень тяжело. Это был очень опасный момент для меня – один неверный шаг, и ты на улице, но я стал бороться за мечту, слишком сильно я хотел играть в футбол.

У меня красивая жена, две дочки, если я начну вести себя иначе, я похороню не только свою мечту, но и свою жизнь. Однажды я уже сделал это и начал сначала. И поднялся. Но больше падать не хочу.