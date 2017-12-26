Квинси Промес: "Мне хотелось войти в историю вместе со "Спартаком". Думаю, что многие запомнят меня"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес отметил, что хотел войти в историю вместе с клубом. Он также добавил, что Россия – отличное место для того, чтобы расти и становиться лучшим игроком.

– Я выбрал "Спартак", потому что это лучший и сильнейший клуб в России. Знал, что он долгое время не побеждал в чемпионате, – приводит еженедельник "Футбол" слова Промеса. - Мне хотелось войти в историю вместе с клубом, и сейчас мы чемпионы. Думаю, что многие запомнят меня.

Россия – отличное место, чтобы расти и становиться лучшим игроком. Я очень усердно работал каждый год, чтобы достичь этого уровня. Я в команде уже четвертый год, и меня признают лучшим игроком года – фантастическое чувство!

Отметим, что издание еженедельник "Футбол" признало Промеса лучшим футболистом 2017 года.

В сезоне-2016/17 голландец провел 26 матчей в премьер-лиге, забил 12 голов и отдал 11 передач, а также стал чемпионом России в составе красно-белых. В текущем сезоне на его счету 10 голов и 8 передач в 17 играх.