Квинси Промес: "Мне хотелось войти в историю вместе со "Спартаком". Думаю, что многие запомнят меня"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес отметил, что хотел войти в историю вместе с клубом. Он также добавил, что Россия – отличное место для того, чтобы расти и становиться лучшим игроком.
– Я выбрал "Спартак", потому что это лучший и сильнейший клуб в России. Знал, что он долгое время не побеждал в чемпионате, – приводит еженедельник "Футбол" слова Промеса. - Мне хотелось войти в историю вместе с клубом, и сейчас мы чемпионы. Думаю, что многие запомнят меня.
Россия – отличное место, чтобы расти и становиться лучшим игроком. Я очень усердно работал каждый год, чтобы достичь этого уровня. Я в команде уже четвертый год, и меня признают лучшим игроком года – фантастическое чувство!
Отметим, что издание еженедельник "Футбол" признало Промеса лучшим футболистом 2017 года.
В сезоне-2016/17 голландец провел 26 матчей в премьер-лиге, забил 12 голов и отдал 11 передач, а также стал чемпионом России в составе красно-белых. В текущем сезоне на его счету 10 голов и 8 передач в 17 играх.
Дополнительная информация
https://www.ftbl.ru/in-focus/kvinsi-promes-luchshij-futbolist-2017-goda-po-versii-ezhenedelnika-futbol/#ixzz52MWtypQx
Don
Островзаячий, так не входят в историю, в историю входят 3:8 и 1:7, причём не Ливерпулям и не в ЛЧ, бугага)))
15:17
Красно Белый Питер
Ну ну повылазили злые языки!!!:))) Одни второй год без Лиги Чемпионов играют,куда каждое трансферное окно скупают всех и вся. Другие радовались и ролики выкладывали-Но сами после Ливера 0-3 получили ..(сколько бы вы от такого Ливера получили,остается только догадываться)... Злитесь дальше..:))
15:13
ЗЮК~
Островзаячий,вонючка,лечи своё седалище после трёшки.
15:10
shpasic
Робсона и Маркао до сих пор помнят.
15:08
Островзаячий
Да получается уже. Ливерпуль в копилке. Вот где в историю входят. Вот где надо себя проявлять. Хотя даже Марибор был не сильно обеспокоен.
14:48