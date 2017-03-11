Квинси Промес: "Лучший момент сезона? Победа над ЦСКА"

Форвард "Спартака" Квинси Промес в своем "Инстаграме" заявил, что лучшим моментом для него в этом сезоне стала победа над ЦСКА (1:3) в матче 12-го тура чемпионата России. 25-летний голландец играет за красно-белых с 2014 года, а в текущем сезоне провел 14 игр в премьер-лиге, забил 6 мячей и отдал 7 передач.

– Я не забивал и не отдавал передачи в той игре, но победа над ЦСКА – мой лучший момент, – сказал Промес. – Это очень важная игра для болельщиков. Я получил травму после этой встречи, но на поле отдал всего себя. После победы я прекрасно себя чувствовал.