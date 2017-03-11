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Квинси Промес: "Лучший момент сезона? Победа над ЦСКА"

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Форвард "Спартака" Квинси Промес в своем "Инстаграме" заявил, что лучшим моментом для него в этом сезоне стала победа над ЦСКА (1:3) в матче 12-го тура чемпионата России. 25-летний голландец играет за красно-белых с 2014 года, а в текущем сезоне провел 14 игр в премьер-лиге, забил 6 мячей и отдал 7 передач.

– Я не забивал и не отдавал передачи в той игре, но победа над ЦСКА – мой лучший момент, – сказал Промес. – Это очень важная игра для болельщиков. Я получил травму после этой встречи, но на поле отдал всего себя. После победы я прекрасно себя чувствовал.

 

" Q&A #04: What was your best moment in the current season? " #QP10

Публикация от Quincy Promes (@qpromes) Мар 11 2017 в 3:18 PST

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КОММЕНТАРИИ (2)
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bond1951

и последний.........

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0500

Красивый, ух...

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