Квинси Промес: "Лучшим быть не тяжело"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в интервью "СЭ" отметил, что не чувствует давления из-за того, что его называют лучшим игроком в РФПЛ​. Тем не менее, он рассчитывает оставаться лидером много лет.

– Тяжело чувствовать себя королем?

– Совсем нет. С одной стороны, это приятно, с другой – просто подтверждение того, как усердно я работаю и как расту из года в год. Для меня важно, что эти факты замечают другие люди.

– "Спартак" взял два трофея и попал в Лигу чемпионов. В чем 2017-й лучший лично для вас?

– Каждый год люди говорят: "Промес был лучшим". Посмотрим, сколько таких лет еще впереди. (Александр МУЙЖНЕК)

Полностью интервью Промеса