Квинси Промес: "Кто следующий?"

Форвард "Спартака" Квинси Промес опубликовал видеозапись в "Твиттере", в которой готовится к игре в раздевалке и выходит на поле. Промес задает болельщикам вопрос: "Кто следующий?"
Напомним, что в следующих трех турах красно-белые встретятся с "Уфой", "Зенитом" и "Ростовом". "Спартак" лидирует в чемпионате, опережая ближайших преследователей на 6 очков. В текущем сезоне на счету 25-летнего голландца 8 голов и 7 передач в 17 матчах.
Кто следующий?! ⚽🔴 #QP10 #Spartak #Спартак. Who's next?! ⚽️🔴 #QP10 #Spartak pic.twitter.com/au0JqSQ7Mv– Quincy Promes (@QPromes) 7 апреля 2017 г.
Termin79
Чумовое видео, давай Антоха теперь и делом подтверди...
19:46
delacrua
замечательное видео! дай бог здоровья тебе, Квинси! и еще пяток голов в 9 матчах.
19:35
ladafan
Антошка, Антошка,...... й тебе в лукошко!!!
19:32
баламошка
Антошка, Антошка, забей голов лукошко!)
19:26
Gladiator-76
Красиво! #Промес_это_похороны_Зенита
19:06
Kot, kotoryi
Жара! :)))))))))))
19:04