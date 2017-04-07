Квинси Промес: "Кто следующий?"

Форвард "Спартака" Квинси Промес опубликовал видеозапись в "Твиттере", в которой готовится к игре в раздевалке и выходит на поле. Промес задает болельщикам вопрос: "Кто следующий?"

Напомним, что в следующих трех турах красно-белые встретятся с "Уфой", "Зенитом" и "Ростовом". "Спартак" лидирует в чемпионате, опережая ближайших преследователей на 6 очков. В текущем сезоне на счету 25-летнего голландца 8 голов и 7 передач в 17 матчах.