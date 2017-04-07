18:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Квинси Промес: "Кто следующий?"

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Форвард "Спартака" Квинси Промес опубликовал видеозапись в "Твиттере", в которой готовится к игре в раздевалке и выходит на поле. Промес задает болельщикам вопрос: "Кто следующий?"

Напомним, что в следующих трех турах красно-белые встретятся с "Уфой", "Зенитом" и "Ростовом". "Спартак" лидирует в чемпионате, опережая ближайших преследователей на 6 очков. В текущем сезоне на счету 25-летнего голландца 8 голов и 7 передач в 17 матчах.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Termin79

Чумовое видео, давай Антоха теперь и делом подтверди...

19:46

delacrua

замечательное видео! дай бог здоровья тебе, Квинси! и еще пяток голов в 9 матчах.

19:35

ladafan

Антошка, Антошка,...... й тебе в лукошко!!!

19:32

баламошка

Антошка, Антошка, забей голов лукошко!)

19:26

Gladiator-76

Красиво! #Промес_это_похороны_Зенита

19:06

Kot, kotoryi

Жара! :)))))))))))

19:04

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