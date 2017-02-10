Квинси Промес: "Когда играю с дочерьми в прятки, мошенничаю, чтобы победить"

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес заявил, что в любых соревнованиях он настроен быть на первом месте, а также рассказал, почему его дочерям лучше играть с мамой. 25-летний голландец выступает за красно-белых с 2014 года. В текущем сезоне на его счету 6 голов и 7 передач в 14 матчах чемпионата России.

– Понимаю, что это просто тренировки, – цитирует сайт "Спартака" Промеса. – Но хочу выигрывать постоянно. Будь то занятие на поле, игра в карты или что-то еще – настроен быть первым во всем. Здорово устраивать небольшие соревнования между собой. У нас с ребятами очень хорошие отношения вне поля, мы постоянно общаемся, шутим. И поэтому на газоне также легко находим общий язык. Джано недавно забил красивейший гол, вы бы только видели! Будет прекрасно, если в чемпионате нам удастся забивать такие же. А какой мяч послал в ворота Попов! Он помог моей команде выиграть в двусторонке. Ну, и у меня, к слову, также прицел налажен: регулярно забиваю. Хорошо бы продолжить эту традицию в официальных матчах.

Понимаете, жажда победы – она внутри меня. Не могу измениться. Даже когда играю со своими дочерями, им приходится сложно. Наверное, девочкам лучше проводить время с мамой. Потому что, когда я с ними, например, играю в прятки, иногда мошенничаю, чтобы выиграть. Все ради успеха! Ну, возможно, когда дочки вырастут, у них появятся шансы справиться с папой.