Квинси Промес: "Каррера - терпеливый, верующий и властный"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в интервью "Футболу" отметил, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера очень помог форварду в его развитии. Голландец также добавил, что тренировать такой клуб, как "Спартак", – это большая ответственность.
– Как Массимо Каррера повлиял на вас?
– Он отличный тренер и очень помог мне в моем развитии. Тренировать такой клуб, как "Спартак", – это большая ответственность. Лучше всего о нем говорит тот факт, что он сделал нас чемпионами. Если ты становишься чемпионом, значит, ты особенный. У него есть потенциал быть топ-тренером в Европе, а нам нужно продолжать усердно работать.
– Три главных слова, в которых весь Каррера?
– Терпеливый. Верующий. Он всегда верит в нас, в своих игроков, и поддерживает. Властный.
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Дополнительная информация
https://www.ftbl.ru/in-focus/kvinsi-promes-mne-vsegda-xotelos-vojti-v-istoriyu-vmeste-so-spartakom/