Квинси Промес: "Каррера - терпеливый, верующий и властный"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в интервью "Футболу" отметил, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера очень помог форварду в его развитии. Голландец также добавил, что тренировать такой клуб, как "Спартак", – это большая ответственность.

– Как Массимо Каррера повлиял на вас?

– Он отличный тренер и очень помог мне в моем развитии. Тренировать такой клуб, как "Спартак", – это большая ответственность. Лучше всего о нем говорит тот факт, что он сделал нас чемпионами. Если ты становишься чемпионом, значит, ты особенный. У него есть потенциал быть топ-тренером в Европе, а нам нужно продолжать усердно работать.

– Три главных слова, в которых весь Каррера?

– Терпеливый. Верующий. Он всегда верит в нас, в своих игроков, и поддерживает. Властный.

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