Квинси Промес: "Каррера - крутой мужик!"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес доволен работой под руководством главного тренера команды Массимо Карреры. Итальянец возглавил красно-белых уже по ходу сезона, сменив у руля ушедшего в отставку Дмитрия Аленичева.

– Всех поразила резкая смена в игре "Спартака". Что это: в первую очередь эмоции или Массимо Каррера уже многое перестроил?

– Перестроил, конечно, это же другой человек. Каррера добавил нам позитивной энергии, он знает свое дело, дотошный тактик. Крутой мужик! Но тут вот какая штука: тренер не может играть за футболистов, не бьет за них по мячу... То есть мы и сами молодцы (улыбается).

– В матче с "Краснодаром" (2:0) итальянец сменил схему и объяснил это в том числе тем, что Квинси Промесу комфортнее играть, когда за спиной четыре защитника. Это вы ему подсказали?

– Да сам он все понимает, умный тренер. Иногда мне комфортнее на фланге, чем на острие. В матче с "Краснодаром" так и было.

– Зобнин сказал, что такого мотиватора как Каррера он прежде не встречал. Готовы подписаться под этими словами?

– Ну, я вообще-то с ван Галом работал, с Клюйвертом. Каррера действительно классный мотиватор, но так и должно быть, если он серьезный тренер. Чему тут удивляться? (Филипп ПАПЕНКОВ)