Квинси Промес: "Канчельскис просто хочет популярности"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес выразил несогласие со словами экс-полузащитника "Манчестер Юнайтед" Андрея Канчельскиса. Ранее в интервью "СЭ" Канчельскис заявил, что голландец не станет игроком клуба чемпионата Англии, поскольку "там надо в футбол играть, бороться, мячи отбирать. А в нашей премьер-лиге он, можно сказать, курит большую сигару, пешком ходит по полю".

– Слышали когда-нибудь имя Андрея Канчельскиса?

– Кого?

– Кан-чель-скис. Он выступал за "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон".

– Наверное, когда я был ребенком?

– Вы в курсе, что он говорил о вас в интервью "СЭ"?

– Нет. За новостями не слежу. Сидеть с телефоном и обновлять соцсети? Нет уж, у меня еще есть жизнь. Мои друзья сообщают мне обо всем, что важно знать, в нашем чате в вотсаппе. Так что сказал этот человек?

– Что вы останетесь в "Спартаке" пожизненно, а английскую премьер-лигу не тянете.

– А, этот парень! Он просто не понимает, что несет. Когда говоришь, неплохо бы и приводить аргументы. Нельзя просто объяснять это тем, что "Промес играет в чемпионате России". Почему же тогда никто здесь не показывает того, что показываю я?

Не знаю, в чем его проблема (Канчельскиса). Может, он просто смотрел телевизор, а мимо проходила жена, увидела матч и сказала: "О, мне нравится Промес", и ему стало завидно? Процитируйте, что именно сказал этот человек.

– "В нашей премьер-лиге Промес курит большую сигару, пешком ходит по полю".

– Давайте перечислим сильные российские клубы. Только их. ЦСКА? В этом сезоне я забивал им дважды. "Краснодар"? То же самое. "Зенит"? И ему забивал. "Локомотив"? Забивал. Это слабые команды, что ли? Этот эксперт может говорить, что хочет. Его право. Он хочет популярности. Но я экспертом его не считаю.

Не забиваю я "Амкару" – и начинается... Посмотрели бы хоть мою статистику, что ли. Она не врет. А этот парень что-то болтает про "уровень". Получается, он считает, что РФПЛ – это ерунда? Или что?

– Ну да. Что ваше признание лучшим говорит о слабом уровне премьер-лиги.

– Веселый человек! Получается, я не должен был выигрывать эти премии. Почему же другие эксперты (такие, как он) голосовали за меня? (Александр МУЙЖНЕК)

Полностью первая часть интервью Промеса – здесь