21:38 11 марта | Футбол — РФПЛ

Квинси Промес: "Даже лучшие игроки порой промахиваются"

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес назвал победу над "СКА-Хабаровск" (1:0) в матче 22-го тура чемпионата России важной. Голландец, не сумевший реализовать пенальти отметил, что готов взяться за исполнение одиннадцатиметрового в следующий раз.

- Сегодня набрали 3 важных очка, – написал в Инстаграме Промес. – Спасибо за поддержку настоящим людям, которые всегда готовы прикрыть меня в трудные времена.
Даже лучшие игроки порой промахиваются. Я всегда готов брать ответственность и в следующий раз я снова выйду к точке.

После 22 матчей "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. Красно-белые опережают занимающий третью строчку ЦСКА (41) по дополнительным показателям. Лидерство в премьер-лиге удерживает "Локомотив" (46 очков после 21 игры).

 

Публикация от Quincy Promes (@qpromes) Мар 11, 2018 в 11:27 PDT

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Garry1979

я думаю фанаты других клубов не против чтобы ты подошёл к точке в следующий раз))

00:05

svoyak

от скромности не погибнет)

00:02

баламошка

Бывает. Удачи в будущем, Антошка!

21:54 11 марта

sv55

сегодня Промес был едва ли лучшим в Спартаке... и не потому что не забил пенальти

21:45 11 марта

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