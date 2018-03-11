Квинси Промес: "Даже лучшие игроки порой промахиваются"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес назвал победу над "СКА-Хабаровск" (1:0) в матче 22-го тура чемпионата России важной. Голландец, не сумевший реализовать пенальти отметил, что готов взяться за исполнение одиннадцатиметрового в следующий раз.

- Сегодня набрали 3 важных очка, – написал в Инстаграме Промес. – Спасибо за поддержку настоящим людям, которые всегда готовы прикрыть меня в трудные времена.

Даже лучшие игроки порой промахиваются. Я всегда готов брать ответственность и в следующий раз я снова выйду к точке.

После 22 матчей "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. Красно-белые опережают занимающий третью строчку ЦСКА (41) по дополнительным показателям. Лидерство в премьер-лиге удерживает "Локомотив" (46 очков после 21 игры).