Квинси Промес: "Даже говорить не хочу о "Тосно". Ночь после той игры не спал"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в интервью официальному сайту клуба отметил, что для команды важно занять второе место в чемпионате России. По словам голландца, после поражения от "Тосно" в полуфинале Кубка России он не спал.

– Этот сезон для команды был неровным...

– Но сейчас мы на втором месте в таблице. Если завершим сезон, выиграв серебряные медали, будет неплохо. Конечно, это не чемпионство. Но все же мы сможем попасть напрямую в групповой этап Лиги чемпионов. Это очень важно. Это будет радость. А так, мы учимся на ошибках и делаем выводы. В следующем сезоне обязаны выступить лучше.

– Вы выглядели опустошенным, после того как завершился кубовый матч с "Тосно"...

– Был разочарован. Мы были так близки к тому, чтобы выйти в финал… Даже говорить не хочу об этом. Ночь после той игры не спал.