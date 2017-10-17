Квинси Промес: "Чтобы отдохнуть, можно пойти в стрип-клуб, но предупредив жену"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес сообщил, что спокойно относится к вниманию со стороны девушек. Голландский форвард отметил, что может сходить в стрип-клуб, но негативно относится к употреблению алкоголя.

– Я – футболист, и из-за этого являюсь целью для многих девушек. Они понимают, что у меня есть деньги, я молод и хорош собой. Они хотят быть рядом, – цитирует Промеса проект "Люди дела" на YouTube. -Но если понимаешь, что дома тебя ждет жена, ты должен определиться, чего хочешь: потерять ее из-за девушки на одну ночь, или сохранить отношения с женой до конца жизни.

Если хочется отдохнуть, можно пойти в стрип-клуб. Но сделать это, предварительно предупредив жену. Смотреть можно, трогать руками – нет.

Алкоголь? Очень тяжело не поддаться искушению, потому что мои друзья любят выпить, некоторые из них курят. Но я знаю, что для меня хорошо, а что – плохо. Ты должен понимать, что если выпьешь, на следующий день у тебя будет болеть голова. А это нехорошо для тебя и твоего организма. По праздникам я могу позволить себе немного выпить. Но я никогда не должен забывать, что для меня важно на самом деле. Есть много молодых парней, которые употребляют алкоголь и не курят. Очень большую роль здесь играет окружение.

У меня в жизни были моменты, когда друзья постоянно приглашали меня на вечеринки. Я посещал их и понимал, что это очень мешает моему профессиональному росту. Я просто скатываюсь вниз. Тогда, чтобы начать заново, я осознал – мне нужно сменить круг общения.