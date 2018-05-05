Квинси Промес: "Было сложно, "Ростов" очень плотно оборонялся"

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес сказал, что его команде непросто далась победа над "Ростовом" (2:0) в 29-м туре чемпионата России.

- Было очень сложно забить, - подчеркнул Промес. - "Ростов" очень плотно оборонялся. Мы давили изо всех сил, но не получалось отличиться. Слава богу, Мельгарехо забил шикарный гол. Потом за счет пространства в атаке могли победить, даже крупно! Но важнее, что практически гарантировали себе место в Лиге чемпионов. (Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ)

Турнирная таблица чемпионата России по футболу