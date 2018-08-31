Квинси Промес: "Больше всего ненавижу рано вставать и идти на тренировку"

Экс-нападающий "Спартака" Квинси Промес ответил на десять вопросов клубной пресс-службы о себе. Сегодня голландец стал игроком "Севильи".

- Любимая песня?

- RoddiRich - Die yuong.

- Любимый фильм?

- "Заплатить сполна". Это фильм про парней, который заработали деньги нечестным путем. Но они стали очень богаты. И потом случилось много вещей.

- Любимая еда?

- Макароны моей мамы.

- Девиз?

- Наслаждаться жизнью, потому что она очень коротко.

- Любимое место отдыха?

- Майами.

- Что больше всего ненавидишь?

- Рано вставать и идти на тренировку.

- Человек, которым восхищаешься?

- Бог.

- Самое приятное воспоминание, связанное со "Спартаком"?

- Это легкий вопрос. Мы стали чемпионами.

- Самый ценные совет?

- Всегда оставайся самим собой.

- Есть ли у тебя домашние животные?

- У меня была собака, но я отдал ее маме. У меня нет времени за ней ухаживать. Ее зовут Айс. Мне подарили в "Спартаке".