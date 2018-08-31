Квинси Промес: "Больше всего ненавижу рано вставать и идти на тренировку"

Экс-нападающий "Спартака" Квинси Промес ответил на десять вопросов клубной пресс-службы о себе. Сегодня голландец стал игроком "Севильи".
- Любимая песня?
- RoddiRich - Die yuong.
- Любимый фильм?
- "Заплатить сполна". Это фильм про парней, который заработали деньги нечестным путем. Но они стали очень богаты. И потом случилось много вещей.
- Любимая еда?
- Макароны моей мамы.
- Девиз?
- Наслаждаться жизнью, потому что она очень коротко.
- Любимое место отдыха?
- Майами.
- Что больше всего ненавидишь?
- Рано вставать и идти на тренировку.
- Человек, которым восхищаешься?
- Бог.
- Самое приятное воспоминание, связанное со "Спартаком"?
- Это легкий вопрос. Мы стали чемпионами.
- Самый ценные совет?
- Всегда оставайся самим собой.
- Есть ли у тебя домашние животные?
- У меня была собака, но я отдал ее маме. У меня нет времени за ней ухаживать. Ее зовут Айс. Мне подарили в "Спартаке".
🎥🔝 "Топ-10. О себе". Квинси @QPromes Промес– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 31 августа 2018 г.
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На прощание Квинси рассказал в рубрике "Топ-10. О себе" о самом приятном воспоминании, связанном со #Спартак’ом, и ценном совете, который он получил.
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Всегда оставайся собой, Квинси!
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