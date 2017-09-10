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Квинси Промес: "100 матчей. 50 голов. Хочу большего"

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес в своем Инстаграме опубликовал фотографию с генеральным директором красно-белых Сергеем Родионовым и футболкой, посвященной сотому матчу голландца в составе российского клуба. Игра 9-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:0) стала для голландца юбилейной. В ней 25-летний игрок забил 50-й мяч в составе столичной команды.

- 100 матчей. 50 голов. Хочу большего, - написал Промес.

Ближайший матч "Спартака" состоится 13 сентября - красно-белые на выезде сыграют с "Марибором" в групповом турнире Лиги чемпионов. Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

 

💯 th game. 50 goals. Hungry for more.

Публикация от Quincy Promes (@qpromes) Сен 10 2017 в 9:35 PDT

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Бу-га-га!

zoolord____ Вопрос спорный. Наверное, всё-таки Плетикоса. Хотя,это исключительно мои пристрастия.

21:01

Jean4

Даешь голы в ЛЧ! =)

21:00

Бу-га-га!

Команду поменяй. Или на новые носки, или на спирт.

20:58

Семь ветров

Антоха голоден. Это замечательно!))

20:37

баламошка

Красавелла!

20:35

zoolord

Молодец Максимка!!!! Тебе бы на Арене памятник живому сделать! На всю жизнь лучшему из лучших легионеров в Спартаке!!!! И как только тебя глупейшие спартаковские селекционеры смогли вытащить! И как жаль что ты все-таки уйдешь...

20:29