Квинси Промес: "100 матчей. 50 голов. Хочу большего"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в своем Инстаграме опубликовал фотографию с генеральным директором красно-белых Сергеем Родионовым и футболкой, посвященной сотому матчу голландца в составе российского клуба. Игра 9-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:0) стала для голландца юбилейной. В ней 25-летний игрок забил 50-й мяч в составе столичной команды.

- 100 матчей. 50 голов. Хочу большего, - написал Промес.

Ближайший матч "Спартака" состоится 13 сентября - красно-белые на выезде сыграют с "Марибором" в групповом турнире Лиги чемпионов. Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.