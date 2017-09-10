Квинси Промес: "100 матчей. 50 голов. Хочу большего"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в своем Инстаграме опубликовал фотографию с генеральным директором красно-белых Сергеем Родионовым и футболкой, посвященной сотому матчу голландца в составе российского клуба. Игра 9-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:0) стала для голландца юбилейной. В ней 25-летний игрок забил 50-й мяч в составе столичной команды.
- 100 матчей. 50 голов. Хочу большего, - написал Промес.
Ближайший матч "Спартака" состоится 13 сентября - красно-белые на выезде сыграют с "Марибором" в групповом турнире Лиги чемпионов. Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Бу-га-га!
zoolord____ Вопрос спорный. Наверное, всё-таки Плетикоса. Хотя,это исключительно мои пристрастия.
21:01
Jean4
Даешь голы в ЛЧ! =)
21:00
Бу-га-га!
Команду поменяй. Или на новые носки, или на спирт.
20:58
Семь ветров
Антоха голоден. Это замечательно!))
20:37
баламошка
Красавелла!
20:35
zoolord
Молодец Максимка!!!! Тебе бы на Арене памятник живому сделать! На всю жизнь лучшему из лучших легионеров в Спартаке!!!! И как только тебя глупейшие спартаковские селекционеры смогли вытащить! И как жаль что ты все-таки уйдешь...
20:29