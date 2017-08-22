Квест от Ильи Геркуса. Кого покупает "Локомотив"?

Президент "Локомотива" Илья Геркус у себя в Инстаграме устроил квест для болельщиков. Глава железнодорожников интересным образом анонсировал трансфер новичка команды. Он выложил снимок футболки будущего футболиста клуба, но так, что номер разобрать невозможно. Многие пользователи предположили, что это форвард "Зенита" Артем Дзюба, на что Геркус ответил:
"На сотый комментарий дам подсказку".
Когда количество комментариев превысило 100, появилась вторая подсказка.
"Играл на Евро".
Болельщики не успокоились и продолжили просить новых подсказок. В итоге Геркус, сидя в самолете, предложил следующую миссию:
"Наберете 500 лайков, пока не взлетим – дам еще одну".
Когда очередное задание было выполнено, появилась новая подсказка:
"Забивал на Евро".
Таким образом, это точно не Дзюба, который никогда не забивал на чемпионатах Европы.
В итоге чуть позже глава москвичей попросил удачи у подписчиков и улетел из международного терминала аэропорта "Шереметьево".
Склифосовский Н. В.
Я знаю, я знаю это Понедельник.
16:09
баламошка
Эй, рабы), хорош играть в игры помещика, которого скоро вышвырнут)
16:06
Патриот Сибири
Хотя Геркус не уточнял, что имеет в виду главный ЧЕ, а не, скажем, молодежный или юношеский. На юношеском Евро Дзюба, кстати, забивал.
16:05
Патриот Сибири
Нецид?
16:03
-Qx-
А евро то какое? 2000?
16:02
Rusl17
Это Эдер!!! Забил в финале Евро16
16:01
да, мой учитель
Березуцкий что ли?))
16:01
Rusl17
это Эдер!!!
15:56
RobertH
Этот любитель квестов с былинной старорусской фамилией давно всех достал своими намеками на увольнение Юрия Палыча.На месте Сёмина большинство людей бы просто послало этого иммитатора куда подальше.У этого индивидуума клуб стартовал,как никогда ещё,а он постоянно обсуждает кандидатуру главного тренера.Это говорит о тяжелой проблеме с головой.Видимо ,ложась баиньки,очень мечтает о Капелло,и очень хоцца утереть нос другому малороссу,хозяину коней,так вот ,-по родственному как бы,а утром понимает,шо денег таки жалко типа....Вот и устраивает квесты.Затормозит клуб,опустится в середину и это будет на совести этого "человека ниоткуда".Засекается время нахождения коммента на ветке,так как что-то нехорошее можно активно писать о Романцеве,Сёмине,Бердыеве,том же Карпине,Луческу,Манчини,Шалимове,Тарханове и т.д.....Но только не про предков былинных богатырей.Сразу санкция.
15:56
SIZ170
Аршавин?)))
15:54
Serenky25
Мукунку?
15:48
Паснаход
Зачем (выражаясь культурно) мне ваши ребусы?!
15:47
Belousov
Квесты в инстаграмме, присылает фамилии новичков по Whans App Семину - не руководитель, а клоун какой-то лайкоозабоченный. Сразу видно что Локо госкомпашка, и руководители такие же непрофессионалы. Сомневаюсь что Бабаев Гинеру по скайпу информацию по новичку может скинуть.
15:47
Serjinio
Был у нас один такой квест с Колкером.... Добром не кончился...
15:46
shpasic
Гризманн или Жиру - они забивали на Евро.
15:41
ЗЗ+
А так скорее Торбинский. Он вроде пока без клуба. Хотя может и Павлюченко. У того же главный мотив был, чтобы в Москве остаться - Локомотив это условие выполняет. Аршавин вряд ли. Семак тем более :))) Хотя че мы на россиянах зациклились, это может быть какой угодно исландец.
15:40
Склифосовский Н. В.
БОГДАН СТАНКУ как вариант
15:40
Разбанен досрочно
да сычев это. и павлюченко. в одном лице.
15:39
ЗЗ+
Васю Березуцкого? Вот это бомба! :-О
15:38
Склифосовский Н. В.
Аршавина наверное решили за большие деньги купить ;)
15:37
fedland
Скоро ни Геркуса, ни Семина в Локо не будет. Будут квест организовывать в железнодоржных тупиках. В лучшем случае их обоих пригласят в вагон-ресторан...похмелиться после увольнения...
15:37
Склифосовский Н. В.
Торбинский ау
15:36
Склифосовский Н. В.
Широков ау
15:35
ДжЫмкО
Павлюченку наверно решили реанимировать)
15:30
баламошка
Властный манипулятор. Издевается над паровозиками, а они играют в его царственные игры)
15:24
shpasic
как это Дзюба не забивало на Евро? очень качественно он на этот Евро забил))
15:17