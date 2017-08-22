Квест от Ильи Геркуса. Кого покупает "Локомотив"?

Президент "Локомотива" Илья Геркус у себя в Инстаграме устроил квест для болельщиков. Глава железнодорожников интересным образом анонсировал трансфер новичка команды. Он выложил снимок футболки будущего футболиста клуба, но так, что номер разобрать невозможно. Многие пользователи предположили, что это форвард "Зенита" Артем Дзюба, на что Геркус ответил:

"На сотый комментарий дам подсказку".

Илья Геркус интригует болельщиков. Фото instagram.com

Когда количество комментариев превысило 100, появилась вторая подсказка.

"Играл на Евро".

Илья Геркус интригует болельщиков. Фото instagram.com

Болельщики не успокоились и продолжили просить новых подсказок. В итоге Геркус, сидя в самолете, предложил следующую миссию:

"Наберете 500 лайков, пока не взлетим – дам еще одну".

Илья Геркус интригует болельщиков. Фото instagram.com

Когда очередное задание было выполнено, появилась новая подсказка:

"Забивал на Евро".

Илья Геркус интригует болельщиков. Фото instagram.com

Таким образом, это точно не Дзюба, который никогда не забивал на чемпионатах Европы.

В итоге чуть позже глава москвичей попросил удачи у подписчиков и улетел из международного терминала аэропорта "Шереметьево".