08:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Кверквелия зимой перейдет в "Краснодар"?

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Защитник "Рубина" Соломон Кверквелия с высокой долей вероятности в зимнее трансферное окно перейдет в "Краснодар", утверждают "Известия". Отмечается, что "быки" вели активные переговоры по переходу 24-летнего игрока сборной Грузии еще летом, однако стороны не смогли договориться по сумме компенсации.

Кверквелия выступает за основной состав казанцев с 2011 года. За это время он успел провести на поле 110 матчей, в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи. Действующее соглашение грузинского футболиста с клубом рассчитано до июня 2019 года.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/631673

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