Кверквелия - в шорт-листе Squawka на переход в "Манчестер Сити"

Портал Squawka включил защитника "Локомотива" Соломона Кверквелию в шорт-лист на переход в "Манчестер Сити". Издание выделило четверку игроков, которые могут укрепить оборону "горожан" после того, как клуб не смог подписать контракт с голландцем Вирджилом ван Дейком из "Саутгемптона".

Напомним, 26-летний новичок "Ливерпуля" входил в сферу интересов "Сити", но "красные" сумели выиграть борьбу на трансферном рынке. По неофициальной информации, сумма отступных за ван Дейка составила 84,5 миллиона евро.

Портал охарактеризовал Кверквелию как "wildcard":

"Грузия более известна очень техничными игроками, которые могут вскрывать оборону соперников и создавать проблемы на атакующей трети поля, но в лице Кверквелии "Сити" может получить человека-гору в центре обороны. Он был великолепен в российской премьер-лиге в этом сезоне.

Он провел без замен все матчи в чемпионате и помог "Локомотиву" сенсационно лидировать с 47 очками после 2/3 турнира. Его рост - 196 сантиметров, а значит, "Сити" может получить игрока, который будет доминировать на втором этаже на "Этихаде".

В этом сезоне он забил 3 мяча, а в составе сборной Грузии принял участие в 26 матчах. Ему всего 25 лет и он подойдет "Сити" по деньгам. Остается один вопрос - сможет ли он заиграть в премьер-лиге?"

Также в шорт-лист британского сайта вошли Рафаэль Варан ("Реал", вариант-мечта), Джонни Эванс ("Вест Бромвич", реалистичный вариант) и Гарри Магуайр ("Лестер", выбор редакции).

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