Кверквелия признан лучшим игроком "Локомотива" в июле

Защитник Соломон Кверквелия признан болельщиками "Локомотива" лучшим игроком команды в июле, информирует официальный сайт железнодорожников. За него проголосовало 7 428 человек или 43,9 процента.

"В июле Соломон провел четыре матча, три из которых стали для "Локомотива" победными, а также забил гол в игре с "Арсеналом", – говорится в сообщении. – Совсем немного Кверквелии уступил Мануэл Фернандеш – 6628 голосов или 39,2 процента.

Далее расположились Игорь Денисов – 1130 голосов или 6,6%, Владислав Игнатьев – 874 голоса или 5,1 процента, а также Дмитрий Тарасов – 850 голосов или 5 процентов. Всего в голосовании приняли участие 16910 человек".