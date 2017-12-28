Кверквелия – лучший футболист Грузии в 2017 году

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия признан лучшим футболистом Грузии в 2017 году, информирует пресс-служба федерации футбола страны.
Для 25-летнего футболиста эта награда стала второй в карьере. Впервые данный приз он получил в 2014-м.
Напомним, что в 2017 году Кверквелия перешел из "Рубина" в "Локомотив". В текущем сезоне он провел 31 матч во всех турнирах и забил три гола.
Вах, Саба!– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 28 декабря 2017 г.
Соломон Кверквелия стал лучшим футболистом Грузии 2017 года 🇬🇪🔥 pic.twitter.com/Ss9G1ObMtu