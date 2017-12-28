Кверквелия – лучший футболист Грузии в 2017 году

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия признан лучшим футболистом Грузии в 2017 году, информирует пресс-служба федерации футбола страны.

Для 25-летнего футболиста эта награда стала второй в карьере. Впервые данный приз он получил в 2014-м.

Напомним, что в 2017 году Кверквелия перешел из "Рубина" в "Локомотив". В текущем сезоне он провел 31 матч во всех турнирах и забил три гола.