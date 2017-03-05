Кверквелия и Ари - в стартовом составе "Локомотива" на матч с "Крыльями"

Стали известны составы "Локомотива" и "Крыльев Советов" на матч 18-го тура чемпионата России. Новички железнодорожников Соломон Кверквелия и Ари с первых минут выйдут на поле.

Полностью состав "Локомотива" выглядит так: Гильерме, Янбаев, Кверквелия, Чорлука (к), Пейчинович, В.Денисов, И.Денисов, Баринов, Фернандеш, Миранчук, Ари.

Запасные:Абаев, Коченков, Маргасов, Ротенберг, Михалик, Коломейцев, Игнатьев, Касаев, Майкон, Галаджан, Шкулетич.



"Крылья Советов":Лория, Гаджибеков, Бато, Надсон (к), Родич, Ятченко, Башкиров, Чочиев, Глеб, Зуев, Паскуато.

Запасные: Конюхов, Шильников, Таранов, Садик, Мияйлович, Зинков, Цвейба, Кудряшов, Зотов, Божин, Визнович.

Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Локомотив"