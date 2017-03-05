13:07 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Кверквелия и Ари - в стартовом составе "Локомотива" на матч с "Крыльями"

0
0
0
0

Стали известны составы "Локомотива" и "Крыльев Советов" на матч 18-го тура чемпионата России. Новички железнодорожников Соломон Кверквелия и Ари с первых минут выйдут на поле.

Полностью состав "Локомотива" выглядит так: Гильерме, Янбаев, Кверквелия, Чорлука (к), Пейчинович, В.Денисов, И.Денисов, Баринов, Фернандеш, Миранчук, Ари.

Запасные:Абаев, Коченков, Маргасов, Ротенберг, Михалик, Коломейцев, Игнатьев, Касаев, Майкон, Галаджан, Шкулетич.

"Крылья Советов":Лория, Гаджибеков, Бато, Надсон (к), Родич, Ятченко, Башкиров, Чочиев, Глеб, Зуев, Паскуато.

Запасные: Конюхов, Шильников, Таранов, Садик, Мияйлович, Зинков, Цвейба, Кудряшов, Зотов, Божин, Визнович.

Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Локомотив"

 

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ