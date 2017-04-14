Кверквелия – Грасии: "Спасибо, что не верил в меня, благодаря тебе я теперь в "Локомотиве"

Защитник "Локомотива" и сборной Грузии Соломон Кверквелия выразил надежду на то, что по окончании сезона ему не придется возвращаться в "Рубин". Футболист выступает за московский клуб на правах аренды. В первой части сезона грузинский игрок провел в составе казанцев лишь один матч, поскольку главный тренер коллектива Хави Грасия на него не рассчитывал.

– Спасибо Хави, что ты в меня не верил! – написал на своей странице в "Инстаграме" Кверквелия. – Я благодарен тебе, что я сейчас в "Локомотиве". Надеюсь, что ты не захочешь меня вернуть обратно, за помощью.