Кверквелия – Грасии: "Спасибо, что не верил в меня, благодаря тебе я теперь в "Локомотиве"

Защитник "Локомотива" и сборной Грузии Соломон Кверквелия выразил надежду на то, что по окончании сезона ему не придется возвращаться в "Рубин". Футболист выступает за московский клуб на правах аренды. В первой части сезона грузинский игрок провел в составе казанцев лишь один матч, поскольку главный тренер коллектива Хави Грасия на него не рассчитывал.
– Спасибо Хави, что ты в меня не верил! – написал на своей странице в "Инстаграме" Кверквелия. – Я благодарен тебе, что я сейчас в "Локомотиве". Надеюсь, что ты не захочешь меня вернуть обратно, за помощью.
shpasic
в Рубине и так перебор легионеров средней руки.
11:29
Taiga42
Кверквелия а он уже что то доказал???.....
11:15
27Hoax
Девич - Грасии: "Спасибо, что не верил в меня! Теперь меня тренирует лучший тренер РФПЛ!"
10:56
ngil
Наверное, ещё меньше народу были бы расстроены тем, что команду покинет Грасия.
10:47