10:11 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Кверквелия – Грасии: "Спасибо, что не верил в меня, благодаря тебе я теперь в "Локомотиве"

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Защитник "Локомотива" и сборной Грузии Соломон Кверквелия выразил надежду на то, что по окончании сезона ему не придется возвращаться в "Рубин". Футболист выступает за московский клуб на правах аренды. В первой части сезона грузинский игрок провел в составе казанцев лишь один матч, поскольку главный тренер коллектива Хави Грасия на него не рассчитывал.

Спасибо Хави, что ты в меня не верил! – написал на своей странице в "Инстаграме" Кверквелия. – Я благодарен тебе, что я сейчас в "Локомотиве". Надеюсь, что ты не захочешь меня вернуть обратно, за помощью.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

в Рубине и так перебор легионеров средней руки.

11:29

Taiga42

Кверквелия а он уже что то доказал???.....

11:15

27Hoax

Девич - Грасии: "Спасибо, что не верил в меня! Теперь меня тренирует лучший тренер РФПЛ!"

10:56

ngil

Наверное, ещё меньше народу были бы расстроены тем, что команду покинет Грасия.

10:47

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