Квардо Поку: "Слышал об "Анжи" еще лет пять или шесть назад, когда здесь играл Это’О"

Новичок "Анжи" нападающий Квардо Поку в интервью пресс-службе клуба отметил, что надеется выйти на новый уровень в составе российской команды, а также рассказал, что знал о новой команде до перехода. 25-летний форвард из Ганы всю профессиональную карьеру с 2014 по 2017 год провел в чемпионате США, где выступал за "Атланту", "Нью-Йорк Сити" и "Майами".

– Переход из Северной Америки в Европу всегда является серьезным вызовом в карьере.

– Так и есть. Переезд в Европу это новый вызов для меня, но это также и воплощение моей давней мечты, моей цели. Я всегда хотел играть в Европе, выйти на новый уровень и трансфер в "Анжи" стал для меня таким шагом – лучшей возможностью добиться чего-то большего.

– Расскажи, что ты знал об "Анжи" до того как принял наше приглашение?

– Конечно, я слышал об "Анжи" и слышал давно, еще лет пять или шесть назад, когда здесь играл Самюэль Это’О. Я также знал, что здесь играл мой соотечественник и футболист сборной Ганы Джонатан Менса, с которым мы знакомы. Так что это, безусловно, честь для меня оказаться в этом клубе.

– Как можешь оценить свое физическое состояние на сегодняшний день?

– Сезон в США завершился давно, но я тренировался и поддерживал форму самостоятельно. Уверен, что мне будет очень интересно здесь. Я уже знаю, насколько высока конкуренция в российском чемпионате и понимаю, что такой клуб как "Анжи" всегда хочет двигаться вверх. Да, возможно, команда переживает сейчас не лучшее время, но отчасти поэтому я тут – чтобы помочь ей исправить ситуацию и подняться в таблице туда, где мы и должны быть.