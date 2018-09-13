"Квадраты" на тренировке "Ростова" с участием Карпина

"Ростов" в Твиттере опубликовал ролик с одной из тренировок команды. На записи показано, как футболисты дончан при активном участии главного тренера Валерия Карпина выполняют упражнение "квадраты".
Команда продолжает подготовку к матчу 7-го тура чемпионата России против "Урала". Встреча состоится 17 сентября в Екатеринбурге (начало – 17.30 по московскому времени).
⚽️👏– Football Club Rostov (@rostovfc) 13 сентября 2018 г.
Самые 🔥 "квадраты" с участием нашего главного тренера #мыростов pic.twitter.com/btiO46PoFe