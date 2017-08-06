Кузяев забил четвертый мяч в ворота "Спартака"

"Зенит" забил четвертый мяч в ворота "Спартака" в матче 4-го тура чемпионата России. Голом отметился полузащитник Далер Кузяев. Отметим, что для российского футболиста это второй мяч в этом сезоне.

Также в этой встрече отличились Александр Кокорин, Александр Ерохин и Доменико Кришито.

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"