21:24 6 августа | Футбол — РФПЛ

Кузяев забил четвертый мяч в ворота "Спартака"

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"Зенит" забил четвертый мяч в ворота "Спартака" в матче 4-го тура чемпионата России. Голом отметился полузащитник Далер Кузяев. Отметим, что для российского футболиста это второй мяч в этом сезоне.

Также в этой встрече отличились Александр Кокорин, Александр Ерохин и Доменико Кришито.

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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ВладиСлав БТ

Настоящий булет в ЛЧ

22:02 6 августа

spetrov

Хотелось бы понять, это настоящий Спартак или нет. :)

21:27 6 августа