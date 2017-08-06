Кузяев забил четвертый мяч в ворота "Спартака"

"Зенит" забил четвертый мяч в ворота "Спартака" в матче 4-го тура чемпионата России. Голом отметился полузащитник Далер Кузяев. Отметим, что для российского футболиста это второй мяч в этом сезоне.
Также в этой встрече отличились Александр Кокорин, Александр Ерохин и Доменико Кришито.
Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ЗенитСпартак 4:0 63' Далер Кузяев pic.twitter.com/XFMUMkmqJr– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
- Александр Кокорин
- Зенит СПб
- Спартак (футбол)
- Доменико Кришито
- Александр Ерохин (футбол)
- Далер Кузяев
ВладиСлав БТ
Настоящий булет в ЛЧ
22:02 6 августа
spetrov
Хотелось бы понять, это настоящий Спартак или нет. :)
21:27 6 августа