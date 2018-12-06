17:23 | Футбол — РПЛ

Кузяев признан лучшим игроком "Зенита" в ноябре

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Полузащитник "Зенита"  Далер Кузяев признан лучшим игроком петербургского клуба в ноябре. 25-летний хавбек принял участие в 8 матчах за сине-бело-голубых, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи. 

В текущем сезоне Кузяев всего провел 25 игр за "Зенит", забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи. Петербургский клуб занимает 1-е место в премьер-лиге, имея в активе 34 очка. 

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