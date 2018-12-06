Кузяев признан лучшим игроком "Зенита" в ноябре

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев признан лучшим игроком петербургского клуба в ноябре. 25-летний хавбек принял участие в 8 матчах за сине-бело-голубых, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

Далер Кузяев – "G-Drive. Лучший игрок" ноября! 🔝💙



"Зенит-ТВ" показывает самые яркие моменты с участием полузащитника сине-бело-голубых и сборной России. pic.twitter.com/Jme8ZdGj6c – ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 6 декабря 2018 г.

В текущем сезоне Кузяев всего провел 25 игр за "Зенит", забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи. Петербургский клуб занимает 1-е место в премьер-лиге, имея в активе 34 очка.

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