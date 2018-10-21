Кузяев получил травму в матче с "Динамо"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев получил травму по ходу первого тайма матча 11-го тура российской премьер-лиги с "Динамо".

Повреждение футболист получил удар локтем в голову в столкновении с защитником бело-голубых Себастьяном Хольменом. Кузяев отыграл несколько минут, после чего о состоянии полузащитника тренерам сообщил Артем Дзюба.

Игрока сначала отвели на скамейку запасных, а оттуда – в раздевалку. На поле Кузяева заменил Олег Шатов. (Александр Рогулев)

"Динамо" – "Зенит": трансляция

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