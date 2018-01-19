Кузнецова - Джикии: "Безумно обидно за тебя!"

14-я ракетка мира Светлана Кузнецова в Инстаграме высказала слова поддержки защитнику "Спартака" и сборной России Георгию Джикии, который получил травму в товарищеском матче против клуба "Шанхай Шанган" (0:1). У игрока красно-белых был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Таким образом, Джикия рискует пропустить чемпионат мира.
"Георгий Джикия, безумно обидно за тебя!!! Держись. И скорейшего выздоровления", - написала Кузнецова.
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shpasic
17:17 27 НОЯБРЯ 2017/ФУТБОЛ —РФПЛ. Светлана Кузнецова: "Зенит" победит "Спартак" - 1:0"
16:37
daco26
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16:15
баламошка
Все теннисистки с теннисистами за Спартак! И китаянские пингпонгисты тоже!
16:01