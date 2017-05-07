Кузьмин - в "старте" "Рубина" третий матч подряд

Стали известны составы "Рубина" и "Уфы" на матч 27-го тура чемпионата России. Защитник казанцев Олег Кузьмин, восстановившийся после травмы, выйдет на поле уже в третьей игре подряд. В двух предыдущих поединках он провел все 90 минут.

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

"Рубин": Рыжиков, Кузьмин, Санчес, Камболов, Набиуллин, М'Вила, Цакташ, Жемалетдинов, Рочина, Ткачук, Канунников.

Запасные - Нестеренко, Акмурзин, Самбрано, Бауэр, Устинов, Махатадзе, Ахметов, Жонатас.

"Уфа": Беленов, Сухов, Никитин, Аликин, Карп, Йокич, Засеев, Стоцкий, Пауревич, Обляков, Игбун.

Запасные - Шелия, Бородько, Тумасян, Пуцко, Живоглядов, Сафрониди, Сысуев, Зубарев, Безденежных, Кротов, Абдулавов.

Матч "Рубин" - "Уфа" состоится сегодня, 7 мая, начало - в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.