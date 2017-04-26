Кузьмин – в "старте" "Рубина" на матч с "Тереком"

Стал известен стартовый состав "Рубина" на матч 25-го тура чемпионата России с "Тереком". Отметим, что с первых минут на газон выйдет капитан казанцев Олег Кузьмин, из-за тяжелой травмы пропустивший начало сезона и ни разу не появлявшийся на поле под руководством Хави Грасии в официальных играх.

"Рубин": Рыжиков – Кузьмин, Санчес, Самбрано, Набиуллин – Жемалетдинов, Цакташ, Сонг, Лестьенн – Жонатас, Канунников.

Запасные: Нестеренко, Устинов, Махатадзе, Ткачук, Рочина, Карадениз, Ахметов.

Встреча начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет ее трансляцию.

Выпустит ли Грасия Кузьмина?