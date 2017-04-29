Кузьмин - в "старте" "Рубина" на матч с "Локомотивом"

Стал известен состав "Рубина" на матч 26-го тура чемпионата России против "Локомотива". Во второй встрече подряд с первых минут на поле появится бывший игрок железнодорожников Олег Кузьмин. До поединка 26-го апреля против "Терека" (0:1) он не играл почти год из-за тяжелой травмы.

Полностью заявка казанцев выглядит следующим образом: Рыжиков - Кузьмин, Санчес, Камболов, Набиуллин - Цакташ, М'Вила - Жемалетдинов, Рочина, Ткачук - Канунников; запасные - Нестеренко, Акмурзин, Бауэр, Устинов, Махатадзе, Ахметов.

Матч "Локомотив" - "Рубин" состоится сегодня и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.