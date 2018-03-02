Кузьмин провел 300-й полный матч в чемпионате России

Защитник "Рубина" Олег Кузьмин в 300-й раз отыграл все 90 минут в матче чемпионата России. Юбилейную встречу он провел в рамках 21-го тура чемпионата России против "Анжи" (1:1). Он стал десятым игроком, достигшим этой отметки. Рекорд принадлежит игроку ЦСКА Сергею Игнашевичу, который провел от свистка до свистка 454 встречи. (Кирилл БУРДАКОВ)
Футболисты, проведшие 300 и более полных матчей
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Полные матчи
|
Сергей ИГНАШЕВИЧ
|
"Крылья Советов", "Локомотив", ЦСКА
|
479
|
454
|
Игорь АКИНФЕЕВ
|
ЦСКА
|
387
|
380
|
Сергей СЕМАК
|
"Асмарал", ЦСКА, "Москва", "Рубин", "Зенит"
|
456
|
370
|
Василий БЕРЕЗУЦКИЙ
|
"Торпедо-ЗИЛ", ЦСКА
|
393
|
367
|
Вячеслав МАЛАФЕЕВ
|
"Зенит"
|
328
|
318
|
Валерий ЕСИПОВ
|
"Ротор", "Сатурн"
|
390
|
313
|
Игорь ЧУГАЙНОВ
|
"Торпедо", "Локомотив", "Уралан"
|
318
|
308
|
Роман БЕРЕЗОВСКИЙ
|
"Зенит", "Торпедо", "Динамо", "Химки"
|
313
|
304
|
Александр ФИЛИМОНОВ
|
"Факел", "Текстильщик", "Спартак", "Уралан", "Москва", "Арсенал"
|
312
|
302
|
Олег КУЗЬМИН
|
"Спартак", "Уралан", "Черноморец", "Москва", "Локомотив", "Рубин"
|
344
|
300