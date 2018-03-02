21:58 2 марта | Футбол — РФПЛ

Кузьмин провел 300-й полный матч в чемпионате России


Защитник "Рубина" Олег Кузьмин в 300-й раз отыграл все 90 минут в матче чемпионата России. Юбилейную встречу он провел в рамках 21-го тура чемпионата России против "Анжи" (1:1). Он стал десятым игроком, достигшим этой отметки. Рекорд принадлежит игроку ЦСКА Сергею Игнашевичу, который провел от свистка до свистка 454 встречи. (Кирилл БУРДАКОВ)

Футболисты, проведшие 300 и более полных матчей

Игрок

Клубы

Матчи

Полные матчи

Сергей ИГНАШЕВИЧ

"Крылья Советов", "Локомотив", ЦСКА

479

454

Игорь АКИНФЕЕВ

ЦСКА

387

380

Сергей СЕМАК

"Асмарал", ЦСКА, "Москва", "Рубин", "Зенит"

456

370

Василий БЕРЕЗУЦКИЙ

"Торпедо-ЗИЛ", ЦСКА

393

367

Вячеслав МАЛАФЕЕВ

"Зенит"

328

318

Валерий ЕСИПОВ

"Ротор", "Сатурн"

390

313

Игорь ЧУГАЙНОВ

"Торпедо", "Локомотив", "Уралан"

318

308

Роман БЕРЕЗОВСКИЙ

"Зенит", "Торпедо", "Динамо", "Химки"

313

304

Александр ФИЛИМОНОВ

"Факел", "Текстильщик", "Спартак", "Уралан", "Москва", "Арсенал"

312

302

Олег КУЗЬМИН

"Спартак", "Уралан", "Черноморец", "Москва", "Локомотив", "Рубин"

344

300

 

 

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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