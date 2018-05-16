Кузьмин попрощался с "Рубином"?

37-летний защитник Олег Кузьмин в своем Инстаграме намекнул об уходе из "Рубина". Контракт игрока с клубом был рассчитан до конца сезона-2017/18. По всей видимости, стороны не договорились о продолжении сотрудничества.



В прошедшем чемпионате России защитник провел 11 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Напомним, Кузьмин перешел в "Рубин" в 2010 году из "Локомотива". В составе казанской команды он провел в общей сложности 203 игры и забил 7 мячей, став обладателем Кубка (2011/12) и Суперкубка России (2012).



С 2015 по 2016 год Кузьмин выступал за сборную России, забив победный гол во встрече с Черногорией (2:0), который гарантировал команде выход на чемпионат Европы-2016.



Ранее "Рубин" покинули 37-летний вратарь Сергей Рыжиков и 38-летний полузащитник Гекдениз Карадениз.