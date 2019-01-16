Кузьмин объяснил, почему его не зарегистрировали кандидатом в президенты РФС

Бывший министр спорта Ульяновской области и вице-президент ульяновской "Волги" Сергей Кузьмин объяснил, почему избирательная комиссия не зарегистрировала его кандидатом на пост главы организации. По его словам, в документах были найдены недочеты.

– Насколько я знаю, в одном или двух документах нашли замечания по оформлению, – начал Кузьмин. – Исправить это никак нельзя, потому что подача документов закончилась в воскресенье.

– Удивлены?

– В своих документах из Ульяновска я был убежден, их мы оформили еще до Нового года. А вот в организациях из Москвы, которые меня выдвигали, похоже, были ошибки. Хотя я с ними встречался и заручался поддержкой. Не собираюсь перечить избиркому – значит, они что-то нашли в бумагах. Человеческий фактор...

В любом случае на этом жизнь не заканчивается. Не получилось высказать свою позицию в качестве кандидата, выскажу ее на конференции в те три-пять минут, что у меня будут. Надеюсь, меня услышат и новый глава РФС реализует эти идеи. (Андрей Сизякин)