Кузьмин не будет готов к матчу с "Ростовом"

Защитник "Рубина" Олег Кузьмин не успеет восстановиться после травмы к матчу 14-го тура чемпионата России с "Ростовом". Об этом сообщил главный тренер казанцев Хави Грасия. Кузьмин, из-за травмы коленного сустава пропустивший Euro-2016, еще не играл в этом сезоне. В середине июня футболист перенес операцию.

- Мы подключаем Кузьмина к общей группе, но он не будет готов к матчу с "Ростовом", - цитирует "Р-спорт" Грасию. - Остальные травмированные игроки тоже вряд ли сыграют. Травмы осложняют нашу задачу в матче с "Ростовом". Денис Ткачук и Максим Канунников очень здорово помогали нам в последних матчах. Когда они вернутся в строй, пока сказать сложно.