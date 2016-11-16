11:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Кузьмин не будет готов к матчу с "Ростовом"

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Защитник "Рубина" Олег Кузьмин не успеет восстановиться после травмы к матчу 14-го тура чемпионата России с "Ростовом". Об этом сообщил главный тренер казанцев Хави Грасия. Кузьмин, из-за травмы коленного сустава пропустивший Euro-2016, еще не играл в этом сезоне. В середине июня футболист перенес операцию.

- Мы подключаем Кузьмина к общей группе, но он не будет готов к матчу с "Ростовом", - цитирует "Р-спорт" Грасию. - Остальные травмированные игроки тоже вряд ли сыграют. Травмы осложняют нашу задачу в матче с "Ростовом". Денис Ткачук и Максим Канунников очень здорово помогали нам в последних матчах. Когда они вернутся в строй, пока сказать сложно.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161116/1112304155.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
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