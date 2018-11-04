Кутепов высказался об уходе Промеса

Защитник "Спартака" Илья Кутепов в интервью пресс-службе клуба прокомментировал уход экс-форварда красно-белых Квинси Промеса. Он рассказал, что теперь следит за новым клубом нападающего - за "Севильей".

– В начале сезоне "Спартак" покинул один из лидеров последних лет Квинси Промес. Не тоскуете по нему?

– Квинси был своим парнем. Конечно, скучаем по нему. Слежу теперь за "Севильей". Знаю, что Промес забил первый мяч за новую команду. Уехать в Испанию было его решением, ему виднее. Он парень с головой. Мы можем только пожелать ему удачи на новом месте.

– Кто из других иностранцев сейчас самый "освоившийся"?

– Да все уже освоились! В том числе южноамериканцы с Зе, которые с удовольствием изучают русский. Рома Ерёменко так вообще в доску свой для всех, все языки знает. С Жиго мы на поле из-за травм еще не пересекались. Но тоже познакомились, отличный парень.

– Еременко в свое время выступал в серии А. Известно, что вы поклонник этой лиги. Как вам появление в "Ювентусе" Криштиану Роналду?

– Это большой плюс для чемпионата, отличный пиар. Я итальянской лиге действительно симпатизирую. Может, зимой получиться съездить в Парму, Милан. А может, что-нибудь новенькое посмотрим. Но не подумайте, что я прямо фанат Италии. Российская культура мне все равно ближе. "Где родился, там и пригодился" – это про меня.

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