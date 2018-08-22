Защитник "Спартака" Илья Кутепов вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт красно-белых. Футболист вернулся к тренировкам после травмы.

Сообщается, что футболист полностью оправился от повреждения. 25-летний защитник в нынешнем сезоне за команду пока не играл. В составе сборной России он участвовал в ЧМ-2018. В его активе пять матчей и один голевой пас. Российская команда на домашнем турнире дошла до 1/4 финала.

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