Защитник "Спартака" Илья Кутепов вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт красно-белых. Футболист вернулся к тренировкам после травмы.
Сообщается, что футболист полностью оправился от повреждения. 25-летний защитник в нынешнем сезоне за команду пока не играл. В составе сборной России он участвовал в ЧМ-2018. В его активе пять матчей и один голевой пас. Российская команда на домашнем турнире дошла до 1/4 финала.
📰 Илья Кутепов вернулся в общую группу– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 22 августа 2018 г.
Красно-белые продолжают подготовку к дерби с @FCDM_official, Фернандо призывает сыграть агрессивно.
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Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2018-08-22-kutepov_vernulsya_v_obshchuyu_gruppu/