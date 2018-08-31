Кутепов успешно прооперирован

Сегодня в одной из клиник Рима 25-летний защитник "Спартака" Илья Кутепов перенес операцию по устранению паховой грыжи, информирует официальный сайт красно-белых. Россиянин пропустит около двух месяцев.

– Операция прошла без технических сложностей, – отметил руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов. – В понедельник Илья вернется в Москву. Ему предписано 20 дней полного покоя, после чего начнется процесс реабилитации. На полное восстановления футболиста потребуется около двух месяцев с момента операции.