Кутепов, Селихов, Комбаров и Ханни назвали футболистов, с которыми хотели бы играть

Игроки "Спартака" Илья Кутепов, Александр Селихов, Дмитрий Комбаров и Софьян Ханни во время пресс-конференции в Москве назвали тех футболистов из истории красно-белых, с которыми хотели бы играть.

- Меня полностью устраивает мой партнер по центру обороны - Георгий Джикия, - сказал Кутепов.

- Я пошел бы в разведку с любым игроком команды, - ответил Селихов. - Уверен во всех футболистах и как в личностях, и как в игроках.

- За всю историю было много великих игроков, - сказал Комбаров. - Хотелось бы поиграть с Федором Черенковым.

- Никого не хочу выделять, - ответил Ханни. - Мне нравятся все игроки, я всеми доволен.

"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков после 16 туров.

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