Кутепов приступил к беговой работе на поле

Защитник "Спартака" Илья Кутепов продолжает восстанавливаться после операции по устранению паховой грыжи, которую он перенес в конце августа.
Сегодня 25-летний футболист приступил к индивидуальным занятиям в зале и беговой работе на поле, информирует официальный сайт красно-белых.
"Спартак" занимает 4-е место в чемпионате России после 8 туров, имея в активе 15 очков. Следующий матч красно-белые проведут против "Ростова" 30 сентября.
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Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2018-09-28-kutepov_pristupil_k_begovoy_rabote_na_pole/
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