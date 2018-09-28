16:32 | Футбол — РПЛ

Кутепов приступил к беговой работе на поле

Илья Кутепов. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Илья Кутепов. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Защитник "Спартака"  Илья Кутепов продолжает восстанавливаться после операции по устранению паховой грыжи, которую он перенес в конце августа.

Сегодня 25-летний футболист приступил к индивидуальным занятиям в зале и беговой работе на поле, информирует официальный сайт красно-белых.

"Спартак" занимает 4-е место в чемпионате России после 8 туров, имея в активе 15 очков. Следующий матч красно-белые проведут против "Ростова" 30 сентября.

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Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2018-09-28-kutepov_pristupil_k_begovoy_rabote_na_pole/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 9-й тур. "Спартак" - "Ростов" и другие матчи
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