15:46 | Футбол — РПЛ

Кутепов оплатил детской команде дорогу на турнир


Защитник "Спартака" Илья Кутепов материально помог команде ДЮСШ Ставрополя. Об этом сообщил президент Федерации футбола Ставрополя Сергей Барабаш.

Победители турнира "Большие звезды светят малым" в дивизионе Кутепова ДЮСШ Ставрополь 2010 года рождения нуждались в деньгах для поездки на финал турнира. Футболист, узнав об этом, оплатил дорогу.  Дети выразили свою благодарность земляку и пожелали ему скорейшего возвращения в "Спартак" и сборную России.

Напомним, ранее защитник успешно перенес операцию.

 

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